Motorine zam bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 26 kuruş zam bekleniyor.
- 15.08.2022 12:49
- Güncelleme: 15.08.2022 12:49
Brent petrol fiyatındaki dalgalanma ve kurdaki yukarı yönlü dalgalanma, akaryakıt grubu ürünlerinde zam beklentisi oluşturdu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 26 kuruş zam bekleniyor.
Güncel Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 21,42
Motorin (Dizel):23,45
LPG: 11,32
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