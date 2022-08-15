Motorine zam bekleniyor

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma ve kurdaki yukarı yönlü dalgalanma, akaryakıt grubu ürünlerinde zam beklentisi oluşturdu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 26 kuruş zam bekleniyor.



Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 21,42

Motorin (Dizel):23,45

LPG: 11,32