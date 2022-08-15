Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirim başladı

Tarım Kredi Kooperatiflerin kâr amaçlı olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gıda enflasyonun önüne geçilmesi için verdiği talimatın ardından indirim için beklenen gün geldi. Bin 400 Tarım Kredi Kooperatifi maketindeki 30’un üzerinde temel tüketim ürününde bugünden itibaren indirimli fiyat uygulamasına geçildi.

‘ET ÜRÜNLERİNDE UYGULANACAK İNDİRİMLERİN DUYURUSU AYRICA YAPILACAK’

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan et ürünleri için yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: "Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak."

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar oldu: ‘Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi'