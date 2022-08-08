Motorine indirim beklentisi
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 1 lira 5 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
- 08.08.2022 22:04
- Güncelleme: 08.08.2022 22:04
Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt gurubu ürünlerinde de değişim yaşanıyor. Bu kapsamda motorinde indirim beklentisi oluştu.
Akaryakıt sektörü kaynaklarında edinilen bilgiye göre 9 Ağustos Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 1 lira 5 kuruş indirim uygulanacak.
Son güncellemeyle birlikte şu an 23,67 liradan satılan motorin 22,62 liraya gerileyecek.
1ha
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