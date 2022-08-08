Motorine indirim beklentisi

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 1 lira 5 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. 

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  • 08.08.2022 22:04
  • Güncelleme: 08.08.2022 22:04
Motorine indirim beklentisi

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt gurubu ürünlerinde de değişim yaşanıyor. Bu kapsamda motorinde indirim beklentisi oluştu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarında edinilen bilgiye göre 9 Ağustos Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde  motorinin litre fiyatında 1 lira 5 kuruş indirim uygulanacak. 

Son güncellemeyle birlikte şu an 23,67 liradan satılan motorin 22,62 liraya gerileyecek.

1ha

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