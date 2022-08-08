Kazayı bırakıp kavgaya tutuştular

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde iki otomobil kaza yaptı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tarafların kavgası da çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.