Motorine dev zam beklentisi

Dövizdeki yukarı yönlü hareketler, akaryakıta zam olarak yansıyor. 7 Haziran’da motorine gelen 1,93 liralık zammın ardından Cuma gecesi ikinci büyük zam beklentisi oluştu.

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorine 2 lira 60 kuruş pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde zam uygulanacak. Zam sonrası şu an 28,12 liradan satılan motorinin litre fiyatı 30,72 liraya yükselecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, dağıtım yirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 26,49 TL

Motorin: 28,12 TL (Zam uygulanmadan)

LPG: 11,81 TL