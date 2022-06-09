İnsan Kaynakları Direktörü Kenç: “CV oluştururken dürüst olmak önemlidir”

Radyo Radar’da Halil İbrahim Öztürk’ün sunduğu ‘İşin Uzmanı’ programına konuk olan Dener Group İnsan Kaynakları Direktörü Recep Kenç, iş alımlarında CV hazırlama teknikleri ve işe alım sürecini anlattı. İngilizceden dilimize giren Curriculum Vitae (CV – Özgeçmiş) doğru bilgilerden oluşmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, “Çünkü CV’de yazan bilgiler sonradan karşınıza teyit ettirmek için çıkabilir. CV doldururken dürüst olmak çok önemlidir. Biz zaten bilgilerin doğru olup olmadığını anlıyoruz. Kişilerin mail adreslerinde ise sadece isim ve soy isim vermelidir. Eğer o isimle alınan bir mail varsa yanına rakam koyulabilir. Çok karmaşık adresler olmamalıdır. CV’de hazırlanırken içi dolu bilgiler olmalıdır, gerçekçi olmalıdır ama olmayan bir şeyi olmuş gibi yazarsanız baştan elenirsiniz” diye konuştu.

CV’NİN DOLU DOLU OLMASI ÖNEMLİ

CV hazırlarken kişinin mezuniyet, deneyim ve kazanımlarının mutlaka yer alması gerektiğini belirten Kenç, “CV’de profil fotoğrafı olması çok önemlidir. En doğru CV fotoğrafı son 1 yıl ya da 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraflardır. CV hazırlayan kişi ilk önce isim soy ismini yazarak, çok boğmadan kısa bir öz geçmiş yazmalıdır. Daha sonra ön yazı ile okulda neler yaptıkları, gerçekleştirdikleri projelerden bahsetmelidir. Okulda kazandıkları deneyim ve kazanımlar deneyimsiz adaylar için çok önemlidir. Katıldıkları projeler, etkinlikler, kulüpler bunlardan bahsetmelidir. Başvuru yapacak kişilerin stajlarından, staj dönemlerinde neler yaptıklarından bahsetmelidir. Çalışma deneyimleri de kronolojik olarak yazılmalıdır. Kişinin hobileri varsa minimum 5 tane hobi de yazabilirler” şeklinde konuştu.

CV hazırlama sonrasında mülakata çağırılan kişilerin dikkat etmesi gereken unsurlara da değinen İnsan Kaynakları Direktörü Recep Kenç, mülakatta beden dilinin önemli olduğunu anlattı. Kenç, “Mülakata davet edilen kişinin ilk girişte sergilediği beden karşıda olumlu ya da olumsuz bir fikir uyandıracaktır. Kılık kıyafet konusuna gelince ise kişisel hijyen her yerde çok önemlidir. Kılık kıyafeti pozisyona verilen önemi gösterir. Mülakatlarda jest ve mimiklere çok dikkat edilmeli. Mülakatlarda yapılan en büyük yanlış ise ‘siz bu pozisyona ne kadar ücret veriyorsunuz’ diye sormaktır. Ücret üçüncü aşamada mülakatlar bittikten sonra sorulması gereken bir sorudur. Özellikle beden dili iletişim, kendini ifade edebilme ve kendini tanıma çok önemlidir” diye konuştu.