Motorine büyük indirim

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 1 lirayı aşan indirim uygulandı.

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  • 29.03.2022 16:50
  • Güncelleme: 29.03.2022 16:50
Motorine büyük indirim

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Brent petrol fiyatları dalgalı seyir izlemeye başladı. Brent petroldeki düşüşle birlikte daha önce üst üste zam gelen motorine indirim uygulandı. 

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 55 kuruş indirim yapıldı. İndirim, pompa fiyatlarına yansıyacak. Böylece motorin litre fiyatı 22 lira 28 kuruşa geriledi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 20,01 TL
Motorin: 23,28 TL (İndirim uygulanmıştır)
LPG: 11,31 TL

1ha

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