Nevruz Kutlamasında çok sayıda öğrenci zehirlendi

Olay, Melikgazi İlçesinde bulunan Yılmaz Akansu İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. Nevruz kutlaması kapsamında yapılan pilav şenliğinde dağıtılan ayranları içen çok sayıda öğrenci kısa bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı. Durumdan şüphelenen öğretmenleri sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede pilav şenliğinde ayran içen çok sayıda öğrencinin zehirlendiği belirlendi. Zehirlenen öğrenciler tedavi edilmek üzerine Şehir ve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

