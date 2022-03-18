Motorine beklenen zam geldi
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine büyük zam. Sabah saatlerinde 2 liraya yakın beklenen fiyat artışı gerçekleşerek motorine zam uygulandı.
- 18.03.2022 18:54
- Güncelleme: 18.03.2022 18:54
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Brent petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyir izlemesi, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Son hafta da üst üste gelen indirimlerin ardından motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde büyük zam geldi.
Böylece bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 96 kuruş zam geldi. Yaşanan artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 18,33 TL
Motorin: 20,85 TL (Zam eklenmiştir)
LPG: 11,22 TL
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