PFDK'dan Kayserispor'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) son toplantısında alınan karar gereği Kayserispor'a 32 bin lira para cezası verildi. 

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  • 18.03.2022 18:46
  • Güncelleme: 18.03.2022 18:46
PFDK'dan Kayserispor'a ceza

Süper Lig’in 29'uncu haftasında Konyaspor'a 3-2'lik sonuçla mağlup olan Kayserispor, saha olayları nedeniyle  Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafına sevk edilmişti. Dün yapılan toplantı sonrası sarı kırmızılı takıma 32 bin lira ceza verildi. PFDK'dan yapılan açıklamada, "Yukatel Kayserispor'un, 13.03.2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.

1ha

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