Motorine 2 gün aradan sonra tekrar zam bekleniyor

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma ve kurdaki yukarı yönlü hareket, akaryakıt grubu ürünlerinde zam beklentisi oluşturdu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,07 lira zam bekleniyor. Motorin gurubuna en son 17 Ağustos Çarşamba gecesi de 79 kuruşluk zam gelmişti.

Son güncellemeyle birlikte şuan ortalama 24,27 liradan satılan motorinin litresi 25,34 liraya yükselecek. Benzin ve LPG’nin fiyatında ise değişiklik beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım bayileri, iller ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 20,06

Motorin (Dizel): 24,27 (zam uygulanmadan)

LPG: 11,32