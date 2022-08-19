Bazı vakıfların şehit ve gazilerin adlarını kullanarak yaptıkları kampanyalara tepki

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, bazı vakıfların şehit ve gazilerin adlarını kullanarak kullanılmış ayakkabı ve kumbara kampanyası yapmalarına tepki gösterdi.

Özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde başlatılan kampanyaların sosyal medyada tepki çekmesi üzerine açıklama yaptıklarını aktaran Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, “Şehitlerimizin mübarek kanları ve gazilerimizin kaybolan uzuvları üzerinden kendi egolarını, kişisel menfaatlerini tatmin etmek için hiç kimse şehit aileleri ve gazileri istismara açamaz” dedi.

Şehit ve gazi adlarıyla kurulan vakıflara çağrı yapan, vatandaşı da duyarlı olmaya çağıran Kaya, “Vakıf ve dernek kurup ajitasyon ile istismara açık hale getirilmeye çalışılan şehit ve gazi adının kullanım alanları da devletçe belirlenmiştir. Gazilerimizi ve şehit yakınlarını rencide eden, küçük düşüren her türlü faaliyet içerisinde olanları şiddetle kınıyoruz. Anayasamızda 10 ve 61. maddelerde şehit yakını ve gazilerimizin toplumda nasıl bir hayat sürdüreceklerini ve kendilerine yaraşır hayat seviyesinin sağlanması net şekilde açıklanmıştır” diye konuştu.

"Vakıf adıyla şehit çocukları ve gaziler için toplanan giysi ve ayakkabıların paraya çevrilerek burs imkanı sağlanması iddiası da bilgisizliğin yansımasıdır" diyen Kaya, “Şehit ve gazi çocuklarımızın arkasında uğruna şehit ve gazi olmaktan bir an bile tereddüt etmediğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aziz ve asil Türk milleti vardır. Devletimiz her daim şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin maddi ve manevi olarak yanında ve arkasındadır” şeklinde konuştu.

"Toplum istismarcıları ayıklamalı"

Hiçbir vakıf ve derneğin Türk milletinin kutsallarını kullanma hakkı olmadığını anlatan Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Üzülerek ifade etmek istiyorum ki kampanya başlatan vakfın Kırşehir’de de temsilciliği bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum teşkilatlarından, iş adamlarından, aziz milletimizden ve özellikle yerel ve ulusal basının temsilcilerinden ricamız bu tür temsilciliklere itibar edilmemesi. Şehit ve gazi adına bilgi ihtiyacı hasıl olduğu zaman bu işi yasal olarak yapan ve işin öznesi olan insanların oluşturduğu derneklere müracaat edilmesidir.”