Motorine 1 liraya yakın indirim

Brent petrol ve dövizdeki fiyat değişikliklerinden sonra vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını da takip etmeye devam ediyor. Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 92 kuruş indirim geleceği kesinleşti. İndirime birlikte motorinin litre fiyatı 24 lira 77 kuruş olacak.

Güncel akaryakıt fiyatları;

Motorin: 25,69 TL (İNDİRİM UYGULANMADAN)

Benzin: 22,97 TL

LPG : 11,01 TL