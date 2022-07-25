Raylı Sistem T1 hattı seferleri geçici bir süre araç değişimleriyle yapılacak

Aşık Veysel Bulvarı ile 30 Ağustos Bulvarı’nın Sivas Bulvarı üzerinde kesiştiği dönel kavşak bölgesinde, raylı sistem hattında zorunlu bakım çalışmaları nedeniyle 27 Temmuz 2022-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında Raylı Sistem T1 hattı (Organize Sanayi-İldem 5) seferlerinin, araç değişimleri yapılarak gerçekleştirileceği duyuruldu.

Ulaşım A.Ş. ekiplerince, Hunat Hatun ve Fuzuli istasyonlarında yapılacak araç değişimleri esnasında istasyonlarda oluşabilecek yoğunluktan yolcuların en az şekilde etkilenmesi için gerekli tedbirler alındı. Öte yandan zorunlu bakım çalışmaları nedeniyle kavşak bölgesinde karayolu trafiği kısmi olarak hizmet verecek.