Motorine 1 lira 27 kuruş zam bekleniyor

Brent petrol ve dövizdeki yükseliş, akaryakıt gurubu ürünlerine zam olarak yansıyor. Bu sabah itibariyle Brent petrolün varil fiyatı 121,5 dolar seviyesine yükseldi. Bu da ülkemizde motorine yeni bir zam beklentisini doğurdu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından aktarılan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1 lira 27 kuruş artacak. Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı ortalama 29,04 TL’ye yükselecek.

Bu arada dün gece benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim gelmişti.

MOTORİNE YÜZDE 304, BENZİNE YÜZDE 255 ZAM

Motorinin litre fiyatı bir yıl önce ortalama 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Bu geceki artışla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 304, yılbaşından bu yana yüzde 154 olacak.

Benzinin litre fiyatı da bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 255, yılbaşından bu yana yüzde 123 oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 27,74 TL

Motorin: 28,13 TL (Zam uygulanmadan)

LPG: 12,04 TL