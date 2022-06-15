17 farklı hırsızlık olayının faili 7 şüpheli yakalandı
Kayseri'de 17 farklı hırsızlık olayından aranan 7 şüpheli yakalandı.
- 15.06.2022 10:26
- Güncelleme: 15.06.2022 10:26
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şehir genelinde hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışmalara devam ediyor.
Bu kapsamda Polis ekipleri, 17 farklı hırsızlık olayına karıştığı anlaşılan 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası şüpheliler, ‘hırsızlık’ suçlamasıyla mahkemede hâkim karşısına çıkacak.
1ha
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