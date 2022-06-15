17 farklı hırsızlık olayının faili 7 şüpheli yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şehir genelinde hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda Polis ekipleri, 17 farklı hırsızlık olayına karıştığı anlaşılan 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası şüpheliler, ‘hırsızlık’ suçlamasıyla mahkemede hâkim karşısına çıkacak.