Motorinde büyük indirim

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve dövizdeki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Brent petrolün 100 doların altına inmesi, akaryakıtta indirim beklentisini ortaya çıkarmıştı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş indirim uygulandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 21,47 TL (İndirim uygulanmadan)

Otogaz: 11,94 TL