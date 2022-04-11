Motorinde büyük indirim
Akaryakıt ürünlerinden motorinde bu gece itibarıyla geçerli olacak şekilde 1 lira 40 kuruş indirim gerçekleşti.
- 11.04.2022 18:01
- Güncelleme: 11.04.2022 18:01
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve dövizdeki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Brent petrolün 100 doların altına inmesi, akaryakıtta indirim beklentisini ortaya çıkarmıştı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş indirim uygulandı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 21,47 TL (İndirim uygulanmadan)
Otogaz: 11,94 TL
1ha
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