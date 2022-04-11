Konaklar Mahallesi’ne yeni cami ve Kur’an kursu

Geçtiğimiz Kasım ayında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesi’ne Şevki Eren Albayrak Camii ile aynı parsel üzerinde yapılacak Şevki-Nurver Albayrak Kur’an Kursu ve Lojman yapımı için protokol imzalanmıştı. İşbirliği protokolü kapsamında caminin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma töreninde konuşan Başkan Memduh Büyükkılıç, caminin hayırsever iş insanı Şevki Albayrak’ın vefat eden torunu Şevki Eren Albayrak adına yapılacağını ifade ederek, “750 kişinin ibadet yapabileceği, 500 metrekare büyüklüğündeki cami ve Kur’an kursu şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Kayseri denilince hayırseverleriyle meşhur olan şehir akla gelir. İşte o halkaya her zamanki gönül huzuruyla bu işlerin yanında yer alan değerli büyüğümüz Şevki ağabeyimizin ve kıymetli ailelerinin katılıyor olması bizleri memnun etmiştir” diye konuştu.

Cami inşaatının temeli dualar eşliğinde atılırken, özel proje uygulanarak 5 milyon Türk lirası muhammen bedel ile yapılacak proje, 18 ay içerisinde tamamlandıktan sonra kullanım için Kayseri Müftülüğü’ne teslim edilecek. İnşaat alanı 545 metrekare olacak cami 750 kişi kapasiteli olup, proje içerisinde Kuran Kursu, İmam Evi ve lavabo da yer alacak.

Temel atma töreninde Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Hayırsever Şevki Albayrak, Melikgazi İlçe Müftüsü Ahat Taşçı, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu da hazır bulundu.