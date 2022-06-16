Motorinde beklenen zam kesinleşti

Döviz ve Brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanma, akaryakıt ürünleri başta olmak üzere her sektöre zam olarak yansıyor. Son olarak motorine dün gece 1 lira 27 kuruş zam gelmişti. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 80 kuruş daha arttı.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29,84 TL'ye yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 27,74 TL

Motorin: 29,04 TL (Zam uygulanmadan)

LPG: 12,04 TL