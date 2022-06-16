Motorinde beklenen zam kesinleşti
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gece gelen büyük zammın ardından bu gece yarısı geçerli olacak şekilde yeniden zam geldi.
- 16.06.2022 18:15
- Güncelleme: 16.06.2022 18:15
Döviz ve Brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanma, akaryakıt ürünleri başta olmak üzere her sektöre zam olarak yansıyor. Son olarak motorine dün gece 1 lira 27 kuruş zam gelmişti. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 80 kuruş daha arttı.
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29,84 TL'ye yükselecek.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 27,74 TL
Motorin: 29,04 TL (Zam uygulanmadan)
LPG: 12,04 TL
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN