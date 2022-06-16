Polisten kaçan araç kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisten kaçan araç yarım saatlik kovalama sonucu yakalandı.

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  • 16.06.2022 17:38
  • Güncelleme: 16.06.2022 18:01
Polisten kaçan araç kovalamaca sonucu yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polisten kaçan araç yarım saatlik kovalama sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, polis ekipleri durumundan şüphelendiği 38 JM 826 plakalı aracı durdurmak istedi. Şüpheli araç ve içerisindeki 3 kişi, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından araç, polis ekipleri tarafından Malazgirt Bulvarı üzerinde durduruldu. Araç içerisindeki 3 kişi gözaltına alınırken, araçta da arama yapıldı. Şüpheli araç incelemenin ardından çekici ile otoparka kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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