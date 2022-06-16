Motorin, yeni zamla birlikte rekor fiyata ulaşacak: 29 lira 84 kuruş

Döviz ve Brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü dalgalanma, akaryakıt ürünleri başta olmak üzere her sektöre zam olarak yansıyor. Motorine dün gece 1 lira 27 kuruş zam gelmişti. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 80 kuruş daha zamlanacak. Böylece motorinin litre fiyatı 29 lira 84 kuruş olacak.

Motorinin litre fiyatı bir yıl önce ortalama 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Bu geceki artışla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 315, yılbaşından bu yana yüzde 161 olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 27,74 TL

Motorin: 29,04 TL (Zam uygulanmadan)

LPG: 12,04 TL