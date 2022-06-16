Büyükşehir'in 5'inci şiir yarışması 'Dadaloğlu' teması ile gerçekleştirilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, her yıl geleneksel olarak kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir yarışmasının 5'inicisi bul yıl 'Dadaloğlu' temasıyla başlayacak. Başvurular ise 20 Haziran itibariyle yapılacak. 

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  • 16.06.2022 11:37
  • Güncelleme: 16.06.2022 11:37
Büyükşehir'in 5'inci şiir yarışması 'Dadaloğlu' teması ile gerçekleştirilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen şiir yarışmasının 5’incisi bu yıl ‘Dadaloğlu’ temasıyla gerçekleştirilecek. Kültür ve sanat etkinlikler kapsamında düzenlenen şiir yarışması başvurularının 20 Haziran Pazartesi günü başlayacağını belirten Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Başta gençlerimiz olmak üzere hemşerilerimizin, düzenlediğimiz etkinlik, faaliyet ve yarışmalara olan ilgisi bizleri bu konuda daha çok motive ediyor ve bizler de daha fazlası için gayret gösteriyoruz. Dadaloğlu teması ile düzenleyeceğimiz beşinci şiir yarışmamızın başvuruları 20 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Şiir yarışmamızın konusunu ise ‘gurbet’ olarak belirledik. Edebiyata gönül vermiş, şiir âşıklarını yarışmamıza katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu. 

23 Eylül Cuma günü başvuruların son bulacağı 5’inci Dadaloğlu Şiir Yarışması’nda yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek birincilik derecesi için ödül 6 bin TL, ikincilik derecesi için 5 bin TL, üçüncülük derecesi için ise 4 bin TL olurken, 3 katılımcıya da 1000’er TL mansiyon ödülü verilecek. 
5’inci Dadaloğlu Şiir Yarışması’na katılmak isteyen vatandaşlar 0 352 207 16 37 numaralı telefon üzerinden bilgi alabilecekler.
Kültür ve sanat etkinlikler kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen şiir yarışmasının birincisi Âşık Seyrani, ikincisi Yaman Dede, üçüncüsü Kadı Burhanettin ve dördüncüsü ise Ahmet Remzi Akyürek anısına düzenlenmişti.

1ha

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