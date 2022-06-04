Minikler şenlikte buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığınca 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik Kadim Oyunlar Şenliği etkinliği başlatıldı.

PAYLAŞ
  • 04.06.2022 10:25
  • Güncelleme: 04.06.2022 10:25
Minikler şenlikte buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığınca 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik Kadim Oyunlar Şenliği etkinliği başlatıldı.

Bu çerçevede Sivas İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler ve velileri Kadim Oyunlar Şenliğinde bir araya gelerek birlikte eğlendi.

Paşabahçe Mesire ve Piknik Alanı’nda Kur’an tilaveti ile başlayan program öğrencilerin katıldığı birbirinden heyecanlı yarışmalarla devam etti.

Velilerin heyecanla takip ettiği yarışmalarda öğrenciler; çuval yarışı, yumurta taşıma, halat çekme, sek sek gibi yarışmalarda mücadele etti.

Şenliğe katılarak öğrencilerin sevincine ortak olan İl Müftüsü Remzi Pehlivan, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4-6 yaş öğrencileri için başlatılan ’Kadim Oyunları Şenliği’ programları ile öğrencilerin hem kadim oyunları öğrenmeleri hem de büyükleriyle birlikte neşeli dakikalar geçirmeleri planlandı. Bugün yapılan bu programda minik yavrularımızın sevinçlerine ortak olduk. Programın hazırlanmasında emeği geçen hocalarımıza ve şenliğe katılan velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'in Park Et-Vale Uygulaması'nın ikinci noktası açıldı

Büyükşehir'in Park Et-Vale Uygulaması'nın ikinci noktası açıldı

Kayseri'de korkutan patlama: 6 kişi yaralandı

Kayseri’de korkutan patlama: 6 kişi yaralandı

47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

Sedat Kılınç İnşaat'a 'Yılın En İyi İnşaat Firması' ödülü

Sedat Kılınç İnşaat'a 'Yılın En İyi İnşaat Firması' ödülü

Acılı aile hukuk mücadelesini kazandı

Acılı aile hukuk mücadelesini kazandı

3 aracın birbirine girdiği kazada yaralılar var

3 aracın birbirine girdiği kazada yaralılar var

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'nin de olduğu 32 ilde vatandaşa hazine arsası satılacak

Kayseri’nin de olduğu 32 ilde vatandaşa hazine arsası satılacak

Kayseri karması farklı kazandı

Kayseri karması farklı kazandı

DAHA FAZLA
Otomobiller çarpıştı 1 yaralı

Otomobiller çarpıştı 1 yaralı

Otlamaya çıkan inek, kayalıklarda asılı kaldı

Otlamaya çıkan inek, kayalıklarda asılı kaldı

Hayvanat Bahçesi'nde aslan ve kaplanlar günlük 20 kilo et tüketiyor

Hayvanat Bahçesi’nde aslan ve kaplanlar günlük 20 kilo et tüketiyor

Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu

Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu

RATEM'den Ankara çıkarması

RATEM'den Ankara çıkarması