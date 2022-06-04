Atık malzemeleri geri dönüştürdüler

Sivas Fatih İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ve Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Çevre Dostu 1000 Okul Projesi çerçevesinde atık malzemeleri geri dönüştürdü.

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  • 04.06.2022 10:27
  • Güncelleme: 04.06.2022 10:27
Atık malzemeleri geri dönüştürdüler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Fatih İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" ve Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" çerçevesinde atık malzemeleri geri dönüştürdü.

Öğrenciler bu çerçevede tasarladıkları eşyaları "Geri Dönüştürüyoruz" teması ile sergiledi.

Okul salonunda gerçekleştirilen serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım, Şube Müdürü Hülya Bozbıyık, okul müdürleri, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Açılış öncesinde sergi ve kıyafet etkinliği hakkında bilgi veren Okul Müdürü Hakan Arısoy, "Sıfır atık bilincinin toplumda yer alması ve farkındalık oluşturmak adına böyle bir sergi yaptık. Bu çalışmamızın amacı; biriktirdiğimiz, ’çöp’ dediğimiz şeylerin aslında çöp olmadığını, farklı şekillerde de kullanabileceğini insanlara göstermek. Çevreyi temiz tutmak hepimizin görevi, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Sergilenen malzemeler öğretmenlerimiz rehberliğinde okul öncesi öğrencilerimiz ile 1. sınıftan 4.sınıfa kadar toplam 390 öğrencimizin velileri ile birlikte yaptıkları özverili çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Çocuklarımız atık malzemeleri yeniden değerlendirerek kullanışlı eşyalara dönüştürmüştür" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım ise öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik ederek, "Çocuklarımız ve velilerimiz bu çalışma ile hem farkındalık kazandı, hem de farkındalık oluşturdular. Biz çocuklarımızı akademik açıdan donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlarken milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgili, kültürlü ve çevresine duyarlı bireyler olmalarını sağlamak için de gayret gösteriyoruz. Tüketen değil üreten nesiler yetiştirebilmek için bu tür çalışmalara önem veriyoruz" dedi.

Yıldırım, daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle birlikte "Geri Dönüştürüyoruz" temalı serginin açılışı gerçekleştirdi. Yıldırım, daha sonra sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, program çerçevesinde atık malzemelerle tasarladıkları kıyafetleri de defile yaparak sergiledi.

Öğrencilerin çalışmaları büyük beğeni topladı.

İHA

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