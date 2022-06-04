Hacı adaylarına bilgilendirme semineri

Sivas'ta bu yıl hacca gidecek hacı adayları için 2022 Yılı Hac Eğitim ve Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

PAYLAŞ
  • 04.06.2022 10:23
  • Güncelleme: 04.06.2022 10:23
Hacı adaylarına bilgilendirme semineri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta bu yıl hacca gidecek hacı adayları için 2022 Yılı Hac Eğitim ve Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda, katılımcılara hac ibadeti hakkında bilgilendirme ve tavsiyelerde bulunan İl Müftüsü Remzi Pehlivan; “Hac; İslam’ın en önemli ve en meşakkatli şartlarından biridir. Çünkü hac ibadeti sıkıntı içinde sabır gerektiren bir ibadettir. İslam dünyasının dört bir tarafından Müslümanlar, hacca gelecekler. Ülkemizi ve milletimizi, kutsal topraklarda hacı adayı olarak sizler temsil edeceksiniz. Bu nedenle kutsal topraklara gitmeden önce tüm hazırlıkları yaparak ve orada yaşanacak meşakkatleri göz önünde bulundurarak kendimizi şimdiden hazırlamalıyız” dedi.

Arafat Vakfesi ve ihram yasaklarından da bahseden Pehlivan, “Biz hacca hazırlanırken, ihrama girerken ve ihramlı iken adeta mahşer provasını yapıyoruz. İki parça ihram örtüsü bizim için kefen mesabesindedir. Bunun bilinci ile haccımızı eda edip kimseye eziyet etmeden bu güzel ibadeti ifa edip, inşallah sağ ve selamet içinde evlerimize dönelim. Dualarımızda ben değil bize, bizlere diye dua edelim. Çünkü Allah’ın rahmeti ve mağfireti o kadar geniştir ki her şeyi sarmaktadır” ifadelerine yer verdi.

İki gün devam eden seminerde İl Müftü Yardımcıları Muttalip Karataş ile Ünal Tan, Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Ayhan Elmadağı ve Hac Umre Hizmetleri personeli tarafından hacı adaylarına; ihram, tavaf, hac farizası esasında uyulması gereken kurallar, kılık kıyafet, hacda uyulması gereken konular ve hac ibadeti ile ilgili teknik konularda bilgi sunumu yapıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir'in Park Et-Vale Uygulaması'nın ikinci noktası açıldı

Büyükşehir'in Park Et-Vale Uygulaması'nın ikinci noktası açıldı

Kayseri'de korkutan patlama: 6 kişi yaralandı

Kayseri’de korkutan patlama: 6 kişi yaralandı

47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

Sedat Kılınç İnşaat'a 'Yılın En İyi İnşaat Firması' ödülü

Sedat Kılınç İnşaat'a 'Yılın En İyi İnşaat Firması' ödülü

Acılı aile hukuk mücadelesini kazandı

Acılı aile hukuk mücadelesini kazandı

3 aracın birbirine girdiği kazada yaralılar var

3 aracın birbirine girdiği kazada yaralılar var

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'nin de olduğu 32 ilde vatandaşa hazine arsası satılacak

Kayseri’nin de olduğu 32 ilde vatandaşa hazine arsası satılacak

Kayseri karması farklı kazandı

Kayseri karması farklı kazandı

DAHA FAZLA
Otomobiller çarpıştı 1 yaralı

Otomobiller çarpıştı 1 yaralı

Otlamaya çıkan inek, kayalıklarda asılı kaldı

Otlamaya çıkan inek, kayalıklarda asılı kaldı

Hayvanat Bahçesi'nde aslan ve kaplanlar günlük 20 kilo et tüketiyor

Hayvanat Bahçesi’nde aslan ve kaplanlar günlük 20 kilo et tüketiyor

Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu

Fatma Turgut üniversitelilerle buluştu

RATEM'den Ankara çıkarması

RATEM'den Ankara çıkarması