'Minder bizden pehlivan sizden' projesi kapsamında minderler okullara dağıtıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan protokolle 'Minder Bizden Pehlivan Sizden' projesi kapsamında 5 okula 300 güreş minderi dağıtıldı.

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  • 23.02.2022 19:26
  • Güncelleme: 23.02.2022 19:26
'Minder bizden pehlivan sizden' projesi kapsamında minderler okullara dağıtıldı

 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri önünde düzenlenen törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile İl Milli Eğitim Müdür vekili Şemun Akman ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdür vekili Şemun Akman, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birçok ortak faaliyetlerimiz var. Yeni projelerle tatami, dövüş minderleri, pota ve satranç takımları gibi spor araç gereçleri konusunda destek sağlıyorlar. Ben bu malzeme desteği konusunda gençlik ve Spor İl Müdürümüz nezninde teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise, "Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze, 'Minder bizden pehlivan sizden' sloganı ile güreş minderleri verdik. Çocuklarımız her şeyimiz.  Türkiye'de bir örnek proje çalışmasıyla Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gerçekleştiriyoruz. Güreş minderi, tatami, masa tenisi ve satranç olmak üzere Alt yapısı ve tesisi olan okullarımıza bu malzemeleri kazandıracağız" dedi.  
Protokol kapsamında ayrıca yılsonuna kadar 38 okula 38 basketbol pota ve ''Tatami Bizden Madalyalar Sizden'' projeleri kapsamında okullara malzeme dağıtımı yapılacak.

1ha

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