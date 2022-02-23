Muhtar İkiz: “Yağmur sonrası mahalle su altında kalıyor”

Yağan her yağmurdan sonra mahallede yaşayan vatandaşların evlerinde bulunan eşyaların su altında kaldığını belirten İkiz, “Mahallede alt yapı nedeniyle herkes sıkıntı yaşıyor" dedi.

Radyo Radar’da Musa Şeftali’nin hazırlayıp sunduğu ‘Bizim Mahalle’ programının bu haftaki konuğu Osmanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet İkiz oldu. Mahallesindeki sorunları anlatan İkiz, Osmanlı Mahallesi’nin her ne kadar sorunu olsa da ilerleyen süreçte çok güzel bir mahalle olacağını ifade etti.

Osmanlı Mahallesinin alt yapısının sıkıntılı olduğunu ve geliştirilmesi gerektiğini belirten mahalle muhtarı Mehmet İkiz, “1995’den bugüne kadar alt yapı olarak ne yapıldıysa o mahallede duruyor. Alt yapı bakımından sıkıntılı bir alt yapımız var. Yağan yağmurla birlikte mahallede yaşayan vatandaşların evlerinde bulunan eşyaları sular altında kalıyor. KASKİ bazen resim çekerek zarar gören malların paralarını ödüyor. Ama alt yapı düzeltilse bu sorunların hiçbiri olmaz. KASKİ’nin ana hatları biraz daha aşağıya düşürmesi gerekiyor. Borular küçük olduğu için vatandaşlar bir şey atınca boru tıkanıyor. Bundan dolayısıyla da herkes rezil oluyor. KASKİ 3 tane hattı düzgünce çekse ömür boyu rahat edecek. Bizler dilekçemizi verdik inşallah yapılırsa Osmanlı Mahallesi bu sorundan kurtulur” diye konuştu.

“MAHALLEMİZDE HİÇ LİSE YOK”

Mahallenin günden güne geliştiğini fakat okul seviyesinin yetersiz olduğunun altını çizen İkiz, “Bizim mahallemiz gelişmekte olan bir mahalle. Haftalık olarak adres değişikliği oluyor. Bazen her gün insanların geldiği bile oluyor. Bizim olduğumuz bölgede hiçbir okul yoktu. Vatandaşlar da yakına okul olmadığı için çocuklarını hep servisle okula gönderiyorlar. Bizim mahallede yaşayanların çoğunluğu dar gelirli insanlardan oluşuyor. Şimdi bir çocuk servise binmek istese 300 liraya gidiyor neredeyse. Belediye başkanımızın biz bir okul sözü vardı şimdi onun temeli atıldı. Günden güne ilerlemeye devam edecek inşallah. Toplamda 4 okul var mahallede. Lisemiz hiç yok” ifadelerini kullandı.

“OSMANLI MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 17 BİN MÜLTECİ YAŞIYOR”

Mahallede neredeyse 17 bin mültecinin yaşadığını belirten İkiz, “Mahalle nüfusumuz kadar mahallemizde yaklaşık mülteci nüfusu var. Yaklaşık 17 bin kişi kayıtlı mahallede bir bu kadar da mülteci yaşıyor mahallede. Önceden bunlar çok sıkıntı yaşatıyorlardı ama yaklaşık 3 yıldır bunlar sorun yaşatmıyorlar. Bizim mahallemize yardım dernekleri kurdular ve dar gelirliler de oraya geldiler. Geçim zor günümüzde. Ben mültecileri de ziyaret edip sorunlarını anlamaya çalışıyorum. Yardımcı olabildiğimiz kadar yardımcı oluyoruz. Bu sayede de mahallede ki suç oranları azalıyor. Herkesle içli dışlı oluyoruz. Ben sokağa çıktığım zaman herkes bana selam verip beni severler çünkü ben herkese ilgi gösteriyorum. Mahalle toplamda yaklaşık 30 bin nüfusa sahip diye konuştu.

“MAHALLEMİZDEKİ KENT EKMEK BÜFESİ YETERSİZ”

Mahallede beleye tarafından yapılan Kent Ekmek Büfesinden 1 tane olduğunu fakat bunun yetersiz olduğunu belirten ikiz, “Ekmek tüketimi bizim mahallemizde çok. Bir aile 1 öğünde 12 tane ekmek alıyorlar. Mahallede Kent Ekmek Büfesi yapılması için çok fazla talep var. Bizlerde bunun için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“MAHALLEMİZDE KENTSEL DÖNÜŞÜM YOK”

Mahallede daha kentsel dönüşümün başlamadığının altını çizen İkiz, “Bizim mahallemizde kentsel dönüşüm zor olur. Çünkü herkesin kendi evi neredeyse. Burası yaklaşık 20 yıl daha böyle devam eder. Temizlik bizim mahallenin en büyük sorunlarından bir tanesi. Bizler kirliliği iletmiyoruz. Mahalleyi temizlemek için daha çok çalışılması gerekiyor. Oradaki insanlar insan değil mi? Onları düşünmek gerekir. Mahallemiz çok kirleniyor. Başka mahallelerde temizlik çalışmalarını görüyoruz. Bizim mahallede neden yok diye soruyoruz” diye konuştu.

İkiz, Osmanlı Mahallesi’ni 10 yıl sonra çok güzel yerlerde gördüğünü belirterek, verilen mücadelerle birlikte mahalle gelişeceğine inandığını ifade etti.