Milyarlık AVM'de soğuğa suntalı çözüm

2011 yılında bugünün değerinde milyarlarca lira yatırım yapılarak görkemli bir tören ile Kayseri'de hizmet vermeye başlayan Forum Kayseri, kapısına konulan 'sunta' ile soğuktan korunmaya çalışıyor.

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  • 20.01.2022 11:41
  • Güncelleme: 20.01.2022 12:20
Milyarlık AVM'de soğuğa suntalı çözüm
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2011 yılında bugünün değerinde milyarlarca lira yatırım yapılarak görkemli bir tören ile Kayseri’de hizmet vermeye başlayan Forum Kayseri, kapısına konulan ’sunta’ ile soğuktan korunmaya çalışıyor.

Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı ve şimdinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin çalışmasıyla, Kayseri Şehir Stadı yıkılarak yerine inşa edilen Forum Kayseri 10 yılı geçkin süredir kentte hizmet veriyor. Dönem dönem WC yanına konulan mescidiyle ve çatısının akmasıyla gündeme gelen Forum Kayseri Alışveriş Merkezi (AVM), açıldıktan kısa bir süre sonra Hollanda şirketi olan Multi Development; 900 milyon euro borcuna karşılık Amerikalı Blackstone şirketine satılmıştı. 2020 ve 2021 yıllarında pandemi sebebiyle zor günler geçiren tüm dünya genelindeki AVM’ler, artan maliyetler karşısında kendilerine kısa vadeli çözüm yolları bulmaya çalışıyor. 3 ayrı giriş kapısı bulunan Forum Kayseri AVM’de 67 bin metrekare kiralık alan bulunurken, ana giriş kapısına konulan sunta ile soğuk hava girişi engellenmeye çalışılıyor.

Bugün milyarlarca liralık yatırım olan Forum Kayseri’nin ısınmaya yönelik bulduğu bu çözüm yolu ise ziyaretçiler tarafından şaşkınlıkla izleniyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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