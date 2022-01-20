Talas Musiki Cemiyeti'nde Yunus Emre anlatıldı

Musikişinasların buluşma noktası olan Talas Musiki Cemiyeti'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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  • 20.01.2022 11:09
  • Güncelleme: 20.01.2022 12:19
Talas Musiki Cemiyeti'nde Yunus Emre anlatıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Musikişinasların buluşma noktası olan Talas Musiki Cemiyeti’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Musikiye gönül vermiş birçok iş kolundan insanın bir araya geldiği cemiyette Türk Musikisine ait parçalar Tanburi Tevfik Soyata şefliğinde seslendiriliyor. Bu kapsamda Talas Belediyesi Esma Hatun Sosyal Tesislerinde icra edilen musiki faslında bu kez Yunus Emre ilahileri seslendirildi. Yapılan çalışmaları değerlendiren Tevfik Soyata, musiki kursu da verilen cemiyette musikişinaslarla birlikte çok değerli eserlerin icra edildiğini ifade etti. Tanburi Soyata, “Çalışmalarımız çok güzel devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda düzenleyeceğimiz bir konserle musikiseverlere dinleme imkanı sunacağız. 2021 yılının Yunus Emre Yılı olması münasebetiyle bu hafta Yunus Emre ilahilerinden oluşan eserleri seslendirdik. Bize bu imkanları sunduğu için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a müteşekkiriz, Allah böyle yöneticilerimizin sayılarını arttırsın” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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