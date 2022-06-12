Milli Yol Partisi GİK Üyesi Göçmen Kırşehir'de konuştu

Milli Yol Partisi GİK Üyesi Şevket Göçmen, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin görülen davayla ilgili, Kahramanmaraş'ta görülen son mahkemede de bir sürü saçmalıklar yaşandı. Her mahkemede birçok oyun ile karşı karşıya kalmaktayız' dedi.

PAYLAŞ
  • 12.06.2022 16:58
  • Güncelleme: 12.06.2022 16:58
Milli Yol Partisi GİK Üyesi Göçmen Kırşehir'de konuştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Yol Partisi GİK Üyesi Şevket Göçmen, Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin görülen davayla ilgili, "Kahramanmaraş’ta görülen son mahkemede de bir sürü saçmalıklar yaşandı. Her mahkemede birçok oyun ile karşı karşıya kalmaktayız” dedi.

Milli Yol Partisi ve Nizam-ı Alem Ocakları Kırşehir Şubesince düzenlenen etkinlikte konuşan Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Şevket Göçmen, davanın toplumun kalbinde tamiri mümkün olmayan yaralar açtığını söyledi. Cacabey Meydanı’nda toplanan halka ve partililere hitap eden Göçmen, "Kahramanmaraş’ta görülen son mahkemede de bir sürü saçmalıklar yaşandı. Her mahkemede birçok oyun ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu süreç partililer olarak bizlerin ve kamuoyunun da vicdanını sorgulamaktadır. Bizlerin mahkeme süreçleri ile ilgili şüpheleri de artmaktadır. Bizler, adaletten şüphe duymayacağımız, ’Bir fakirin adalet önüne çıktığında zenginden hakkını aldığı’ bir düzen hayal ediyoruz. Tek hedefimiz, insanlarımızın adaletli bir ülkede barış içerisinde yaşamalarını sağlamak. Yazıcıoğlu’nun arkadaşları da dava süreçlerinden kanının son damlasına dek vazgeçmeyecek" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çilingir Mehmet Şimşek: 'Kapılar hırsızlar tarafından albenili hale geldi'

Çilingir Mehmet Şimşek: “Kapılar hırsızlar tarafından albenili hale geldi”

KAYMEK gençleri ecdadın huzurunda

KAYMEK gençleri ecdadın huzurunda

Eczacılar sitemli

Eczacılar sitemli

Doğa Dostu Çocuklar Kitap Okuyor

Doğa Dostu Çocuklar Kitap Okuyor

Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek

Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek

Milletvekili Ataş:'Binlerce kişi evsiz kalmakla baş başa bırakılmıştır.'

Milletvekili Ataş:'Binlerce kişi evsiz kalmakla baş başa bırakılmıştır.'

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

5
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

6
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Turizm işletmecisi Orhan: 'Geçmişte uçağa binmek lükstü. Şimdi otobüse binmek de lüks oldu'

Turizm işletmecisi Orhan: “Geçmişte uçağa binmek lükstü. Şimdi otobüse binmek de lüks oldu”

644. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği'ne yoğun ilgi

644. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği'ne yoğun ilgi

DAHA FAZLA
Saadet Partisi'nden zamlara bisikletli protesto

Saadet Partisi’nden zamlara bisikletli protesto

17 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

17 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması

Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması

Kick Boks siyah kuşak 'Dan' sınavı Kayseri'de yapıldı

Kick Boks siyah kuşak ‘Dan’ sınavı Kayseri’de yapıldı

Başıboş köpeklerin kavgasını vatandaşlar ayırdı

Başıboş köpeklerin kavgasını vatandaşlar ayırdı