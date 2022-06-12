644. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği'ne yoğun ilgi

Melikgazi Belediyesi'nin düzenlediği, 644. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği, Mimarsinan Evliyalar Bölgesi'nde vatandaşların yoğun katılımı ile birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildi.

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  • 12.06.2022 16:36
  • Güncelleme: 12.06.2022 18:18
644. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği'ne yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin düzenlediği, 644. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliği, Mimarsinan Evliyalar Bölgesi’nde vatandaşların yoğun katılımı ile birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildi.

Evliyaların mezarları başında dualar ile anıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Programa katılan vatandaşlarımızla evliyaların mezarları başında dualar edildi. Şehrimizin manevi mimarları olan başta Seyyid Burhanettin Hz. olmak üzere en önemlisi Melikgazi’mizin ismini taşıyan Melikgazi Hazretleri gibi hem gönülleri fethetmiş hem de Anadolu topraklarını İslam’a kazandırmış olan bu Allah dostlarına minnet duyuyor, dualar ediyoruz. Mezarlıkta dualarımızı ettikten sonra mesire alanına geçerek sabah çok erken saatte pişirilmeye başlanan 50 kazan etli pilavdan hemşehrilerimize ikram ettik. Böyle güzel günlerin birliğimize, beraberliğimize, kardeşlik ve dayanışmamıza vesile olmasını temenni ediyorum. Kültürleri yaşatabilmek ve canlı tutmak için ilçe halkı ile birlik ve beraberlik içerisinde hoşça vakit geçirmek adına gerçekleşen geleneksel pilav etkinliği, vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinliğimize katılan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Emek veren mesai arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

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İHA

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