Milli Yol Parti'li Göçmen, 'HDP'li vekilin önergesi de Türkiye'de derin düşünülmelidir'

Milli Yol Partisi GİK Üyesi ve Kırşehir İl Başkanı Şevket Göçmen, HDP'li milletvekilinin TBMM'de Ermeni soykırımı önergesi vermesi ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, PKK'yı İsrail ve ABD finanse eder. Bizlerin bir duruşu ve çizgisi var. Türkiye'de yaşanan gerçekleri de insanlara anlatıyoruz. HDP'li vekilin önergesi de Türkiye'de derin düşünülmelidir dedi.

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  • 29.04.2022 13:22
  • Güncelleme: 29.04.2022 13:22
Milli Yol Parti'li Göçmen, 'HDP'li vekilin önergesi de Türkiye'de derin düşünülmelidir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Yol Partisi GİK Üyesi ve Kırşehir İl Başkanı Şevket Göçmen, HDP’li milletvekilinin TBMM’de Ermeni soykırımı önergesi vermesi ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, "PKK’yı İsrail ve ABD finanse eder. Bizlerin bir duruşu ve çizgisi var. Türkiye’de yaşanan gerçekleri de insanlara anlatıyoruz. HDP’li vekilin önergesi de Türkiye’de derin düşünülmelidir" dedi.

"KCK, HDP’nin şehir yapılanmasıdır" diyen GİK Üyesi Göçmen, "HDP, Türkiye’de PKK’nın siyasal kanadıdır. PKK’da İsrail ve ABD tarafından desteklenir. Ülkemizi HDP yönetmiyor. HDP ve CHP’nin sergilediği olumsuz tavırların hepsini şuan Cumhur ittifakı yapıyor. ’Seçim paraları yatıyor, televizyona çıkarıyorlar, mektupları yayınlatılıyor’ Bizlerde halkımıza gerçekleri anlatacağız" diye konuştu. Mülteciler hakkında da konuşan Göçmen, "İşveren çalıştırdığı mülteci insanlar konusunda ciddi sıkıntılar duymakta. Esnaf, çırak ve çalıştıracak kişi bulamıyor. Denetim firmaları esnafı denetliyor fakat çalıştıracak yetiştirilmiş kişi de yok. Ülkemiz kaosa mı gidecek. Esnafa yetiştirilmiş personel için denetim sıkılaştırılsın. Bizler takipçisi olalım. Bir şeyleri yaparken de siyasi kaygılar gütmeyelim. Silahlı kuvvetlerimiz gece gündüz mesai mefhumu gütmeksizin çalışmakta. Bu insanların fazla mesaileri neden ödenmiyor. Bu insanların aileleri yok mu?" diye konuştu.

İHA

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