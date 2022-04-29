Kayseri Büyükşehirin projeleri Ankara'dan ilgi görüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın hayata geçirdiği projeler Ankara'dan da ilgi görüyor. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, Büyükşehir Belediyesi'nin birbirinden önemli projelerini yerinde inceledi.

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  • 29.04.2022 13:09
  • Güncelleme: 29.04.2022 14:09
Kayseri Büyükşehirin projeleri Ankara'dan ilgi görüyor
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hayata geçirdiği projeler Ankara’dan da ilgi görüyor. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, Büyükşehir Belediyesi’nin birbirinden önemli projelerini yerinde inceledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle yatırım ve projelerini bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetleri Kayserililerden ilgi ve beğeni toplarken, Ankara’nın da takdirini kazanıyor. Bir dizi ziyaretler için Kayseri’de bulunan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerin aralarında yer aldığı tesis ve merkezleri gezdi. Ertürk ve Ekici’ye gezileri boyunca eşlik eden Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, tesisler hakkında bilgiler aktardı. Tüm Kayserililerin faydalandığı Bilim Merkezi, Hayvanat Bahçesi, Mustafa Kumlu Yaşlı Yaşam Merkezi, Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, KAYMEK Akademi, Çamaşır Yıkama Merkezi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Trafik Kontrol Merkezi’ni ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, tesislerdeki hizmetleri takdirle karşıladı.

Projeleri çok beğendiklerini dile getiren ve örnek projeleri hayata geçirdiği için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Ertürk ve Ekici, ziyaretlerde vatandaşlarla da sohbet etti.

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İHA

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