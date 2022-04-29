Başkan Büyükkılıç: 'Büyükleri ihmal etmeden bayram kültürünü yaşatalım'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, başta Kayseri olmak üzere tüm İslam leminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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  • 29.04.2022 13:02
  • Güncelleme: 29.04.2022 14:10
Başkan Büyükkılıç: 'Büyükleri ihmal etmeden bayram kültürünü yaşatalım'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, başta Kayseri olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı. Mesajında, Ramazan ayını dolu dolu geçirdiklerini ifade eden Büyükkılıç, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bıraktık” dedi. Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşadıklarını vurgulayarak, “Bir ay içerisinde gerek merkezde, gerekse ilçelerimizde kıymetli hemşehrilerimizle buluşarak, iftar ve sahur sofralarının bereketini hep birlikte yaşadık. Oruç ibadetimizi yerine getirdik, teravihlerimizi eda ettik, gönüllerde yer etme arzusuyla insanların gönüllerine hitap edecek çalışmalarımızı yaptık” ifadelerini kullandı. Ramazan Bayramı’na ulaşmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bu Ramazan ayı bereketinin sonunda, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i uğurlamanın hüznünü, Ramazan Bayramı’na da kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bizleri, küslerin barıştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştırdığı için Cenab-ı Allah’a hamd ediyorum. İki yıllık zorlu salgın sürecinin ardından, o süreçte doyasıya yaşayamadığımız bayram coşkusunu bu bayram evlerimize taşıyalım. Ulu çınarlarımızı ihmal etmeyelim, büyüklerimizi ziyaret ederek, ellerinden öpüp hayır dualarını alırken, küçüklerimizin de gözlerinden öpüp bayram kültürünü yaşatalım. Şehitlerimizin anne ve babaları, eşleri ve çocukları ile kıymetli yakınlarının özellikle bayramlarını tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı’nın milletimiz ve İslam âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, sevgi, mutluluk, esenlik ve sağlık getirmesini temenni ediyorum.”

İHA

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