Yangında ölen Kerzi Nur'un doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

Kırşehir'de bir ikamette çıkan yangında ölen 3 yaşındaki Kerzi Nur'un 12 gün önce doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

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  • 29.04.2022 12:31
  • Güncelleme: 29.04.2022 12:31
Yangında ölen Kerzi Nur'un doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de bir ikamette çıkan yangında ölen 3 yaşındaki Kerzi Nur’un 12 gün önce doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Yenice Mahallesi 214. Sokak üzerinde bulunan bir 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur K. hayatını kaybederken 6 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden Kerzi Nur’un, 17 Nisan tarihinde kutladığı doğum gününün görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, çocuklarını balkondan atarak alevlerden kurtaran anne Selime K.’nın pasta getirdiği yer alıyor.

Zehirlenen Anne Selime K.’nın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

İHA

Kayseri Gündem
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