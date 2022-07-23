Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'de
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabetlerini gerçekleştireceği toplu açılış törenine katılmak üzere Kayseri'ye geldi.
- 23.07.2022 12:53
- Güncelleme: 23.07.2022 12:53
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri’ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitabetlerini gerçekleştireceği toplu açılış törenine katılmak üzere Kayseri’ye gelen Hulusi Akar’ı havaalanında Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve yerel yöneticiler karşıladı.
1ha
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