Bakanlardan Kayseri çıkartması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyarette bulunmak ve toplu açılış töreni gerçekleştirmek üzere, bugün Kayseri’ye geliyor. Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve birçok bakanında gelmesi bekleniyor.