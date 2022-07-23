Kayseri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyarette bulunmak ve toplu açılış töreni gerçekleştirmek üzere, 23 Temmuz Cumartesi günü (bugün) Kayseri’ye geliyor. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlıklar yapıldı. Cumhuriyet Meydanında bayrakların asıldığı görülürken konuşma alanı kurulumu da tamamlandı. Ayrıca meydanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve verdiği hizmetlerin resimleri asıldı. Birçok bölgeye bariyerler kuruldu ve bazı bölgelerde bariyerler kurulmaya devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı alanında bulunan bazı işletmeler ise güvenlik sebebiyle kapalı.