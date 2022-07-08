Milletvekili yeğeni olmakla tehdit etti, hakkında idari soruşturma açıldı

Yozgat Valisi Ziya Polat'ın da bulunduğu ortamda yaralı valilik çalışanına müdahale ederken emniyet görevlilerini milletvekili yeğeni olmakta tehdit edip tartışan doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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  • 08.07.2022 10:29
  • Güncelleme: 08.07.2022 10:29
Milletvekili yeğeni olmakla tehdit etti, hakkında idari soruşturma açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Valisi Ziya Polat’ın da bulunduğu ortamda yaralı valilik çalışanına müdahale ederken emniyet görevlilerini milletvekili yeğeni olmakta tehdit edip tartışan doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde geçtiğimiz yaşanan olayda Yozgat Valisi Ziya Polat’ın da yer aldığı programda görevli valilik çalışanı Özkan Yüksel, fotoğraf çektiği sırada düşerek yaralandı. Ağır yaralanan valilik personeli için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Sağlık ekibinin olay yerine geç gelmesi ve hastaya geç müdahale etmesi nedeniyle sağlık çalışanları ile olay yerindekiler arasında gerginlik yaşandı.

Bu sırada Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi’nde görev yapan Doktor Şerife Aysila Arık’ın eldivenlerini çıkarıp yere atarak herkesin duyacağı şekilde “Ne oldu, her gün bir doktor ölüyor, benim şehidim var, siz kimsiniz hesap soruyorsunuz. Ben milletvekili yeğeniyim’ diye bağırdığı iddia edildi.

İdari soruşturma başlatıldı

Yozgat Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, “Olayın ardından Doktor Arık’ın yaralıya müdahale ettiği görülmüş ve ilgili daha sonra sosyal medya hesabından iteklendiğine dair asılsız iddialarda bulunmuştur. Adı geçenin sosyal medya hesabından ileri sürdüğü iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığı ve idari soruşturmanın başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi’nde ilk tedavisi yapılarak Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilen valilik personeli Özkan Yüksel’in tedavisini yakından takip eden Vali Ziya Polat’ta Özkan’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İHA

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