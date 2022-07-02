Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'ı ziyaret etti

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerini olağanüstü genel kurulda üstlendikleri görev nedeniyle tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yıldız, sanayicilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, 'Sanayicimizin problemi bizim problemimiz' diye konuştu.

PAYLAŞ
  • 02.07.2022 14:26
  • Güncelleme: 02.07.2022 14:39
Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'ı ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerini olağanüstü genel kurulda üstlendikleri görev nedeniyle tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yıldız, sanayicilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Sanayicimizin problemi bizim problemimiz” diye konuştu.

Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte karşıladı. Ziyarette Başkan Yalçın’ın yanı sıra Başkanvekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır ve Nuri Çetinçağlar ile Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç de yer aldı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ziyaretinden dolayı Taner Yıldız’a teşekkür ederek, “Sanayicilerimize en güzel şekilde hizmet etmenin gayretinde olacağız. İnşallah sizlerin de engin tecrübelerinizden istifade edeceğiz” diye konuştu.

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da her zaman sanayicilerin yanında olduklarını vurgulayarak, “Yeni bir dinamizm ve heyecanla genel kurulda bayrağı devraldınız. Sizlere başarılar diliyorum. İnşallah bizler de Ankara’da her zaman olduğu gibi yanınızda olacağız. Sanayicimizin problemi bizim problemimiz. Çözümüne katkı vermek için çalışacağız. Sanayicimizin önünü açmak demek sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin önünü açmak demektir” dedi.

Kayseri OSB ile doğal gazın ücretlendirilmesi konusunda önemli bir çalışma yaptıklarını ve güneş enerjisi konusunda da önemli çalışmalar yapacaklarını ifade eden Yıldız, güneş enerjisi ile ilgili yeni bir yatırım yöntemi oluşturulmaya çalışıldığını ve bu yöntemin pilot bölgesinin Kayseri olacağını kaydetti.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Zihinsel engelli vatandaşlar geleneksel bahar şenliklerinde bir araya geldi

Zihinsel engelli vatandaşlar geleneksel bahar şenliklerinde bir araya geldi

Kimler kurban kesebilir ve kurbanlıkta aranan şartlar neler?

Kimler kurban kesebilir ve kurbanlıkta aranan şartlar neler?

İlmi ortamda üretilen ürünlerin satıldığı mağaza açıldı

İlmi ortamda üretilen ürünlerin satıldığı mağaza açıldı

Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi sona erdi

Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi sona erdi

Organik ürünler bu mağazada

Organik ürünler bu mağazada

Abdullah Gül Kayseri'ye Geliyor

Abdullah Gül Kayseri'ye Geliyor

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

6
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esnafa 'gurbetçi' dopingi

Esnafa 'gurbetçi' dopingi

Kardeş Şehir Misrata, Kayseri'den memnun ayrıldı

Kardeş Şehir Misrata, Kayseri'den memnun ayrıldı

DAHA FAZLA
Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'ı ziyaret etti

Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'ı ziyaret etti

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kurban Bayramı tatilinde, tatil turlarına ilgi arttı

Kurban Bayramı tatilinde, tatil turlarına ilgi arttı

Yağmur barajlara yaradı

Yağmur barajlara yaradı

Başkan Büyükkılıç'tan amatör spor kulüplerine 350 bin TL'lik destek

Başkan Büyükkılıç'tan amatör spor kulüplerine 350 bin TL'lik destek