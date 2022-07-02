Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde Kurban Bayramı öncesi kurban satış yerleri belirlendi. Belediyeler tarafından kurulan toplam 18 yerde kurban satışı yapılıyor.  

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  • 02.07.2022 13:55
  • Güncelleme: 02.07.2022 13:55
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek Kurban Bayramı için, Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri açıklandı. Kurban satış alanında tüm tedbirler alındı. Bu kapsamda kurban satın alacak vatandaşlar Kayseri ve ilçelerinde 18 yerde kurban satın alabilecek. 

Kurban satışı yapılan yerler şu şekilde:
Kocasinan: Oruç Reis Mahallesi - Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı yanı,
Melikgazi: Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan OSB Arkası Hacı Arif Bey Caddesi 1912. Sokak Üzeri - Karacaoğlu Ahmet Hılmı Güçlü Caddesi, 
Talas: Reşadiye Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi Belediye Reşadiye Sosyal Tesisler yanı
Akkışla: Yukarı Mahalle Gömürgen Caddesi üzeri,  
Bünyan: Yavuz Selim Mahallesi Yassı Çayır Sokak Hayvan Pazarı, 
Develi: Güneyaşağı Mahallesi Sarayhalı Fabrikası yanı,
Hacılar: Hisarcık yolu mezarlık yanı,
İncesu: Bahçelievler mahallesi İstasyon Mevkii,
Özvatan: Cumhuriyet Mahallesi Hasan Ünal Caddesi,
Pınarbaşı: Küçük Gümüşgün Mahallesi Malatya yolu üzeri mezbaha yanı - Küçük Gümüşgün Mahallesi Gümüşaylar Bulvarı, 
Sarıoğlan: Çiftlik Mahallesi 1. Cadde, 
Sarız: Bahçeli Mahallesi Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi karşısı araç park yeri, 
Tomarza: Sarımehmetli yolu, 
Yahyalı: Develi yolu 1. kilometre Belediye Mezbahane yanı, 
Yeşilhisar: Karacabey Mahallesi 215. Sokak üzeri.

1ha

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