Kurban Bayramı tatilinde, tatil turlarına ilgi arttı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, tatil turu düzenleyen acentelere ilgi arttı.

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  • 02.07.2022 13:49
  • Güncelleme: 02.07.2022 13:49
Kurban Bayramı tatilinde, tatil turlarına ilgi arttı

 Tatilcilerin en çok Doğu Karadeniz ve Ege turlarına rağbet gösterdiğini belirten Acente Sahibi Hakan Üçok, mağdur olunmaması için dolandırıcılık uyarısında da bulundu.  

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte 9 günlük tatil fırsatını değerlendirmek isteyen Kayserililer şehir dışı tatil planları yapmaya başladı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla tatile gitmeyi planlarken, bazıları da acenteler aracılığıyla belirlenen destinasyonlara katılmak için şirketlerin yolunu tutuyor. Ancak tatil turu taleplerinde geçen senelere göre düşüş olduğu belirtildi.

Acente Sahibi Hakan Üçok, tur seferlerinde Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte hareketlilik olduğunu söyledi. Kayserililerin daha çok Doğu Karadeniz ve Ege turlarını tercih ettiğini belirten Üçok, üçüncü olarak Akdeniz turlarının da talepler arasında olduğunu kaydetti. 

Turların fiyatlarında önceki senelere göre akaryakıt başta olmak üzere maliyet artışlarından kaynaklı yükselme olduğunu belirten Üçok, “Maalesef yüzde 50‘ye yakın bir artış gerçekleşti. İptal edilen turlarımız maalesef ki var. Özellikle Ege bölgesine olan turlar uzak olduğu için pahalı oluyor ve çok fazla iptal gelmeye başladı. Turlarda sabah kahvaltıları ve akşam yemekleri tur anlaşmalı şekilde otelde yapılıyor. Öğlen yemekleri zaten olmuyor, yarım pansiyon diyebiliriz. Ama rehber eşliğinde otobüs ile öğle saatlerinde tur şirketleri tarafından geziliyor” dedi.

‘9 GÜNLÜK TATİLE ÖZEL TURLARIMIZ VAR’

9 günlük Kurban Bayramı tatiline özel tur seferleri planlandığını belirten Üçok, erken rezervasyon indirimlerinin halen devam ettiğini anımsattı. Üçok, “Bu bağlamda en tercih edilen turumuz Doğu Karadeniz oluyor. Erken rezervasyon indirimi olarak İstanbul operatörlerimiz de hala devam ediyor” diye konuştu.

DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Acente sahibi Hakan Üçok, tatil planı yapanlara dolandırıcılık uyarısında da bulundu. Vatandaşlara, TÜRSAB üyesi olmayan acentelerden tur satın almamaları tavsiyesinde bulunan Üçok, “Bizim de en çok mustarip olduğumuz konu bunlar. Tatil planlayanlar, mağdur olmamak için Turizm Bakanlığından izinli ve TÜRSAB üyesi kuruluşlardan satın almalar yapsınlar. Kaçak olarak ve vergi ödemeden bu işi yapanlara itibar etmesinler” ifadelerini kullandı.

Kayseri çıkışlı Doğu Karadeniz ve Ege turlarının güncel fiyatları:
Doğu Karadeniz turu kişi başı maliyeti 2 bin 500 lira (3 gece 4 gün)
Ege turu (2 kişilik) 8 bin ila 9 bin lira arasında değişiyor.

1ha

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