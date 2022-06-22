Milletvekili Ersoy, Yeşilhisarlı çiftçilerin sulama sorunlarını DSİ'ye iletti

Kayseri Bağımsız Milletvekili Baki Ersoy, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen sulama sorunlarını Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne iletti

PAYLAŞ
  • 22.06.2022 18:36
  • Güncelleme: 22.06.2022 18:36
Milletvekili Ersoy, Yeşilhisarlı çiftçilerin sulama sorunlarını DSİ'ye iletti

. Ersoy, başvuru dilekçesinde, söz konusu taleplerin DSİ imkanları çerçevesinde değerlendirilip geri dönüş yapılmasını istedi. 
 
Yeşilhisar ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar, tarım arazilerinde sulama sorunları olduğunu dile getirerek sorunun çözülmesi Kayseri Bağımsız Milletvekili Baki Ersoy’dan yardım istedi. Ersoy da vatandaşların başvurularını DSİ Genel Müdürlüğü’ne taşıdı. 

Milletvekili Ersoy, müdürlüğe gönderdiği dilekçede, Yeşilhisar ilçesinin Çadırkaya, Kovalı, Karacabey, Kayadibi, Kavak, Büğet ve Doğanlı mahallelerinde yaşayan vatandaşların sulama sorunu yaşadığına dikkat çekti. Ersoy dilekçede; "Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesinde; yaptığımız gözlem ve görüşmeler neticesinde, özellikle de muhtarlarımız ve yöre halkı tarafından tarafımıza iletilen ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce karşılanması istenen muhtelif talepler makamımıza iletilmiştir. Söz konusu talepler, ekteki listede detaylı şekilde belirtilmiş olup, Genel Müdürlüğümüz imkanları çerçevesinde değerlendirilmesi ve makamımıza geri dönüşlerinin yapılması hususunda ilgilerinizi bekler, saygılarımı sunarım" ifadelerini yer verdi.

Vekil Ersoy, sosyal medya hesabından, “Sevdamız Yeşilhisar ilçemizdeki DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili tespit ettiğimiz ve tarafımıza iletilen eksiklikleri ve talepleri DSİ Genel Müdürlüğüne iletmiş bulunuyoruz. Yeşilhisarlı çiftçilerimiz ve hemşerilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Gül Baklavası tescillenerek coğrafi işaret aldı

Kayseri Gül Baklavası tescillenerek coğrafi işaret aldı

Kayseri'de çekçekli hurdacılara denetim

Kayseri'de çekçekli hurdacılara denetim

Nursaçan son noktayı koydu: 'Adayım'

Nursaçan son noktayı koydu: 'Adayım'

Erol Bedir: 'Mahkemede aklanan tek kişi benim'

Erol Bedir: 'Mahkemede aklanan tek kişi benim'

Battalgazi'de 23 blok, bin dairelik 2. etap için ilk yıkım başladı

Battalgazi'de 23 blok, bin dairelik 2. etap için ilk yıkım başladı

Başkan Büyükkılıç'tan 'karayolları' zirvesi

Başkan Büyükkılıç'tan 'karayolları' zirvesi

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de motosiklet ve çekçek araçlar ile toplama yapan 191 kişi sorgulandı

Kayseri’de motosiklet ve çekçek araçlar ile toplama yapan 191 kişi sorgulandı

18 yıl hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı

18 yıl hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı

DAHA FAZLA
Benzinde 26 kuruşluk indirim beklentisi

Benzinde 26 kuruşluk indirim beklentisi

Milletvekili Ersoy, Yeşilhisarlı çiftçilerin sulama sorunlarını DSİ'ye iletti

Milletvekili Ersoy, Yeşilhisarlı çiftçilerin sulama sorunlarını DSİ’ye iletti

Kayseri ulaşımı ve projeler masaya yatırıldı

Kayseri ulaşımı ve projeler masaya yatırıldı

Vali Çiçek, Ahmet Çolakbayrakdar'a iade-i ziyarette bulundu

Vali Çiçek, Ahmet Çolakbayrakdar’a iade-i ziyarette bulundu

Bakan Nureddin Nebati Kayseri'ye Geliyor

Bakan Nureddin Nebati Kayseri’ye Geliyor