Milletvekili Ersoy, Yeşilhisarlı çiftçilerin sulama sorunlarını DSİ’ye iletti

. Ersoy, başvuru dilekçesinde, söz konusu taleplerin DSİ imkanları çerçevesinde değerlendirilip geri dönüş yapılmasını istedi.



Yeşilhisar ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar, tarım arazilerinde sulama sorunları olduğunu dile getirerek sorunun çözülmesi Kayseri Bağımsız Milletvekili Baki Ersoy’dan yardım istedi. Ersoy da vatandaşların başvurularını DSİ Genel Müdürlüğü’ne taşıdı.

Milletvekili Ersoy, müdürlüğe gönderdiği dilekçede, Yeşilhisar ilçesinin Çadırkaya, Kovalı, Karacabey, Kayadibi, Kavak, Büğet ve Doğanlı mahallelerinde yaşayan vatandaşların sulama sorunu yaşadığına dikkat çekti. Ersoy dilekçede; "Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesinde; yaptığımız gözlem ve görüşmeler neticesinde, özellikle de muhtarlarımız ve yöre halkı tarafından tarafımıza iletilen ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce karşılanması istenen muhtelif talepler makamımıza iletilmiştir. Söz konusu talepler, ekteki listede detaylı şekilde belirtilmiş olup, Genel Müdürlüğümüz imkanları çerçevesinde değerlendirilmesi ve makamımıza geri dönüşlerinin yapılması hususunda ilgilerinizi bekler, saygılarımı sunarım" ifadelerini yer verdi.

Vekil Ersoy, sosyal medya hesabından, “Sevdamız Yeşilhisar ilçemizdeki DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili tespit ettiğimiz ve tarafımıza iletilen eksiklikleri ve talepleri DSİ Genel Müdürlüğüne iletmiş bulunuyoruz. Yeşilhisarlı çiftçilerimiz ve hemşerilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.