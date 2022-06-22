Kayseri ulaşımı ve projeler masaya yatırıldı

Kayseri’deki ulaşım çalışmaları ve projeleri ile ilgili önemli konular masaya yatırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede, Kayseri’deki ulaşım çalışmaları ve projeler ele alındığı zirve gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam, Yol Yapım Daire Başkanı Emrah Uslu, Etüd Projeler Şube Müdürü İbrahim Kaya, Kayseri Bölge Müdür Erhan Özkaya ile Bölge Müdür Yardımcıları, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun yer alırken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy, Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal da katıldı.

GENEL MÜDÜR URALOĞLU’NA TALEP VE BEKLENTİLER İLETİLDİ

Kayseri’nin Ulaşım yatırımları ve projelerin değerlendirildiği toplantıda, gerçekleştirilen sunum eşliğinde Kayseri’nin ulaşım noktasında ihtiyacı olan konular konuşuldu. Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu ve beraberindeki heyete talep ve beklentiler de iletildi.

Başkan Büyükkılıç, gerçekleştirilen proje ve yatırım değerlendirme toplantısı sonunda Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu’na el dokuması kilim hediye ederek, heyet ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.