Milletvekili Ersoy MHP'ye üye oldu
Kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmesinin ardından partiye yeniden üye oldu.
- 16.07.2022 13:55
- Güncelleme: 16.07.2022 15:53
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmesinin ardından partiye yeniden üye oldu.
Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyüğümüz, liderimiz sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN