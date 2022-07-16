Başkan Büyükkılıç, 'Türkiye aşkına' pedalladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel 'Türkiye Aşkına Pedallıyoruz' Bisiklet Turu'na katılarak, yüzlerce Kayserili ile birlikte bisiklet sürdü.

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  • 16.07.2022 13:47
  • Güncelleme: 16.07.2022 15:55
Başkan Büyükkılıç, 'Türkiye aşkına' pedalladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel “Türkiye Aşkına Pedallıyoruz” Bisiklet Turu’na katılarak, yüzlerce Kayserili ile birlikte bisiklet sürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. birbirinden farklı etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel bisiklet turu düzenledi. ’Türkiye Aşkına Pedallıyoruz’ sloganıyla anlamlı bisiklet etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Kadir Has Şehir Stadyumu Otoparkı önünde başlayan ve Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Otoparkı’nda sona eren etkinlikte bisiklet sürücüleri, 10 kilometrelik güzergâhta pedal çevirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da yüzlerce Kayserili ile ‘Türkiye Aşkına’ pedallarken, Başkan Büyükkılıç’a bisiklet turunda AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da eşlik etti. Tur öncesi bisiklet kullanıcıları ile tek tek selamlaşan ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükkılıç, “İyi ki varsınız. Bu anlamlı günde birlikte olmak, 15 Temmuz’daki ihanete karşı duran milletimizin yanında olmak, Cumhuriyetimizin, bayrağımızın, vatanımızın yanında yer almak anlayışı ile her bir yavrumuzun alnından öpüyorum. Saygılar sunuyorum” diye konuştu. Daha sonra Kadir Has Şehir Stadyumu Güney Otoparkı önünden start verilmesiyle birlikte bisiklet turu başladı.

Başkan Büyükkılıç, tur esnasında Kayserilileri de selamlarken, 10 kilometrelik parkur Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlandı.

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İHA

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