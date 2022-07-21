Milletvekili Çetin Arık trafik kazası geçirdi

CHP milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde trafik kazası geçirdi 

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  • 21.07.2022 16:54
  • Güncelleme: 21.07.2022 16:54
Milletvekili Çetin Arık trafik kazası geçirdi

Olay, bugün saat 14:15 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Kayseri caddesi üzerinde meydana geldi. Birtakım ziyaretler gerçekleştirecek olan Kayseri CHP milletvekili Çetin Arık, İl Başkanlığına ait araçla mahalle ziyaretleri yapmak için çıktığı esnada 38 LL 808 plakalı araçla çarpıştı. 

Kazada herhangi bir yaralı bulunmazken araçlarda maddi hasar olduğu görüldü.

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