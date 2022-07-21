Yüksek hızlı trenin temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atacak

 Recep Tayyip Erdoğan Kayseri de toplu açılış törenine katılacak. Yüksek Hızlı tren temel atma töreni düzenlenecek. 

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  • 21.07.2022 16:46
  • Güncelleme: 21.07.2022 16:46
Yüksek hızlı trenin temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’nda Yüksek Hızlı Tren temel atma töreni gerçekleştirilecek. 23 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00 da Recep Tayyip Erdoğan Kayseri de toplu açılış törenine katılacak olan Erdoğan Toplu açılış törenin de Yüksel Hızlı Tren Temel Atma Törenine de katılacak.

1ha

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