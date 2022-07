Milletvekili Ataş vatandaşları dinledi!

Meclisin tatile girmesinin ardından Kayseri'de çalışmalarına ara vermeden tüm hızıyla devam eden Ataş, dert dinlemeye, partisinin iktidara gelmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlatmayı sürdürüyor.

Tomarza'da da bu kapsamda vatandaşları ziyaret eden Ataş, sıkıntıları dinledi. İlçenin Dadaloğlu, Toklar ve Köprübaşı Mahallelerini, İYİ Parti İl Başkanı Sebati Ataman, il, ilçe yöneticileri ve partisinin Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel ile birlikte ziyaret eden Milletvekili Dursun Ataş, seçimden seçime değil, her daim vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

VATANDAŞLAR HER GÜN GELEN ZAMLARDAN, DÜŞEN ALIM GÜCÜNDEN, ENFLASYONDAN BIKMIŞ DURUMDA

Milletvekili Dursun Ataş, "Emmilerimizle dertleştik, hasret giderdik. Saraylarda sefa sürenlerin umurunda değil ama vatandaş ekonomik olarak zor durumda. Vatandaşlar her gün gelen zamlardan, düşen alım gücünden, enflasyondan bıkmış durumda. AKP'nin neden olduğu bu ekonomik krizden kurtulmak için seçimi bekleyen vatandaşlar, 'Yeter artık bizi kurtarın' diyorlar. Vatandaş, kendilerini çaresiz bırakan, yoksullaştıran AKP'den hesap sormak için seçimi bekliyor" dedi.

DAHA ÖNCE AKP'YE OY VERENLERDE BU İKTİDARDAN UMUDUNU KESMİŞ!

Pahalılığın acı faturasını hayatın her alanında yaşayan vatandaşların artık bunaldığını dile getiren Milletvekili Ataş, Türkiye'nin, İYİ Parti ile iyi günlere kavuşacağını söyledi. Daha önce AKP'ye oy veren vatandaşların da artık bu iktidardan umudunu kestiğine dikkat çeken Milletvekili Dursun Ataş'a dert yanan bazı esnaflar, ise siftahsız dükkânını kapattıklarını belirterek, "Işıklarımızı dahi açamıyoruz, bu zamlar daha ne kadar sürecek?"diye yaşadıklarına isyan etti.

VATANDAŞIN AKP'YE ADALET VE LİYAKAT İSYANI!

"Hayat durdu. İnsanların alım gücü yok. Bunu yaşıyoruz" diyen bazı esnaflar da, geçinmek için akla karayı seçtiklerini dile getirdi. Ziyaretlerde bazı vatandaşların ülke yönetimde yaşanan sıkıntılara vurgu yaparak, "Adalet ve liyakat istiyoruz. Ülke bu kadar soyulmaz. Yazık bu millete" şeklindeki feryatları da dikkat çekti.

TÜİK'İN ENFLASYON RAKAMLARINA ESNAF TEPKİSİ: NE YÜZDE 70'İ, YÜZDE 600 ARTAN ÜRÜNLER VAR

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına da tepki gösteren bazı esnaflar, "Geçen sene 40 liraya sattığımızı ürün şu an 150 lira. Enflasyon yüzde 70 diyorlar. Ne yüzde 70'i, yüzde 300-400 artan ürünler var. Yüzde 600 oranında artanlar var. Bir haftada bile 15-20 lira zam gelen ürünler var." şeklinde konuştu. Vatandaşların sesini, yaşadığı sıkıntıları duymayan AKP iktidarına bu feryatları duyurmak için mücadeleye devam edeceklerini kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve beraberindekiler, aynı zamanda İYİ Parti Tomarza ilçe teşkilatını da ziyaret ederek, Başkan Ümit Koçoğlu ve ilçe yöneticileriyle görüş alışverişinde bulundu.