Kayserispor A takımı U19 ile hazırlık maçı yaptı
Dün kulüp tesislerinde Ankaragücü ile hazırlık maçı yapan Yukatel Kayserispor, bugün de U19 takımı ile hazırlık maçı gerçekleştirdi.
- 17.07.2022 15:33
- Güncelleme: 17.07.2022 15:33
Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Yukatel Kayserispor, dün Süper Ligin yeni takımlarından Ankaragücü ile hazırlık maçı yaptı. Sarı kırmızılılar bugün de U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı. Sezon öncesi çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürecek olan Kayseri takımı 3 hazırlık maçı daha yapacak.
1ha
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